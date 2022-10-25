Англія

Футболіст вже не працює індивідуально.

Між Кріштіану Роналду та головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом мала відбутись серйозна розмова на передодні. Про це писали британські ЗМІ.

Спілкування футболіста та фахівця, виходить, пройшло успішно. Португалець вже працює з основною групою гравців Юнайтед, хоча до цього займався індивідуально.

Також фотозвіт прес-служби "червоних дияволів" показав Гаррі Магуайра та Аарона Він-Біссаку, які також повернулися в основну групу.

Найближчий матч МЮ проведе у груповому етапі Ліги Європи проти тираспольського Шерифа. Матч розпочнеться 27 жовтня о 22:00 за київським часом.