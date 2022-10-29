Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу Лестер Сіті та Манчестер Сіті в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

В стартовому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги Лестер Сіті прийме на своєму полі Манчестер Сіті. Зустріч пройде на Кінг Пауер Стедіум, що є домашньою ареною для "лисиць".

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 14:30. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після провального старту сезону АПЛ, здається, що останнім часом Лестеру вдалося знайти свою гру і як наслідок знайти позитивні результати. Як мінімум на даному етапі варто віддати належне власникам "лисиць" за те, що не стали рубати з плеча і звільняти Брендана Роджерса з посади головного тренера першої команди.

В останніх п'яти матчах Лестер Сіті здобув три перемоги і один матч звів унічию за єдиної поразки. Зрозуміло, що через той самий провальний старт сезону, який став наслідком бляклої літньої трансферної кампанії клубу, підопічні Роджерса, як і раніше, знаходяться поблизу зони вильоту і займають 17-й рядок, проте вже добре, що команді вдається з цієї зони вильоту поступово вибиратися.

Однак, дивлячись на наступного суперника Лестера, "лисицям" дають досить мало шансів на успіх. Воно й зрозуміло, адже у 14-му турі команді Роджерса протистоятиме чинний чемпіон Англії, якому зараз небажано втрачати очки через боротьбу за лідируючу сходинку з лондонським Арсеналом.

Поки що Манчестер Сіті йде другим у турнірній таблиці, поступаючись "канонірам" на два пункти. Судячи з останніх зустрічей "містян" у Лізі чемпіонів, можна зробити висновок, що для них зараз матчі в рамках англійської Прем'єр-ліги є пріоритетом через вирішені на даному етапі завдання на єврокубковій арені.

Parimatch Ukraine, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Лестер Сіті оцінюється показником 9,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,0. За версією компанії, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Лестер Сіті оцінюється показником 9,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,0.

Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine.

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ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Джастін — Сумаре, Тілеманс, Дьюзбері-Голл — Меддісон, Варді, Барнс

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунс, Діаш, Лапорт, Канселу — Родрі, Гюндоган, Де Брюйне — Фоден, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Перейра, Бертранд — Вокер, Філліпс

Під питанням: Еванс, Ндіді — Голанд

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