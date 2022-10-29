Англія

Керманич Сіті прокоментував стан справ принципових суперників.

Напередодні чергового вікенду з матчами національної першості головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли під час прес-конференції запитали про те, чи не відчуває він останнім часом змін у складі претендентів за здобуття чемпіонського титулу після завершення поточного сезону.

Іспанський спеціаліст у відповідь, несподівано для присутніх, вирішив назвати принципового суперника його команди, Манчестер Юнайтед, у якості одного з найбільш близьких конкурентів для "містян".

"У мене є певне відчуття, що Манчестер Юнайтед дійсно наближається до нас. Так, вони вже десь недалеко.

Учора я дивився за першим таймом гри за участі Челсі, і тоді мені спало на думку: "Мені подобається те, що я бачу у виконанні Юнайтед". Конкуренція дедалі стає більш шаленою, бо вже є достатньо для цього команд, а буде ще більше.

Ось чому вам потрібно до кінця боротись за Лігу чемпіонів та одночасно боротись за титул чемпіонів у власній країні. У перших 10 іграх ніхто не виграєте Прем'єр-лігу, але можете трохи відстати від інших.

До речі, Ньюкасл також уже десь неподалік. Я бачив їхню гру проти Тоттенгема — фізична форма обох команд вражає.

Коли ми востаннє намагались підійти до трьох титулів поспіль, кілька ключових гравців випали через травми, та й тренування були не в настільки щільному графіку. Можна постійно говорити з гравцями про одне й те саме, проте ви все одно не відчуватиме те, що відчувають вони. Що ще має робити тренер у такому випадку?

Ще коли ми проходили передсезонну підготовку в Штатах, я вже бачив те, яким буде цей сезон, і наразі мені подобається те, що ми йдемо згідно цим передбаченням. Існує дуже багато різноманітних моментів, проте ви й самі можете побачити, наскільки зосередженими є наші гравці. Саме тому я постійно їм кажу: "Хлопці, ви — генії тільки тому, що й досі знаходити в собі сили боротись".

Вони б могли в будь-який момент подумати: "Так, ми вдало стартували перемогами в кожному матчі, та нічого — зараз буде Ліга чемпіонів, і ми на ній повністю зосередимось. Уже ж виграли чотири чемпіонських титули, то нащо нам більше?". Але все відбувається цілком протилежним чином", — заявив іспанський фахівець.

Матч Лестер — Манчестер Сіті відбудеться 29 жовтня, о 14:30.