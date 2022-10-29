Англія

Команда Юргена Клоппа поступається у другому матчі поспіль.

У рамках 14 раунду англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль у домашніх стінах приймав одного з аутсайдерів змагання Лідс.

Незважаючи на невдалу гру на початку сезону, Ліверпуль був явним фаворитом до початку зустрічі. І розпочав він її дуже невдало. Вже на четвертій хвилині гості змусили свистіти увесь Енфілд. Родріго опинився перед воротами, скористався катастрофою у захисті Ліверпуля та переграв Аліссона.

Таке положення справ не влаштовувало команду господарів, і вже за 10 хвилин Ліверпуль зробив рахунок рівним. Робертсон виконав простріл у штрафний майданчик, де вільним виявився Мохамед Салах. Єгиптянин пробив сильно та точно під праву стійку.

Лідс відзахищався у другому таймі, і коли здавалося, що матч закінчення нічиєю, забив гол. Саммервілл відгукнувся на передачу Бемфорда та приніс Лісу перемогу. До того ж, це перша перемога команд в останніх восьми матчах.

Ліверпуль — Лідс 1:2

Голи: Салах, 14 — Родріго, 4, Саммервілл, 89

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Гомес, Трент (Мілнер, 79) — Фабіньо (Гендерсон, 60), Елліотт (Джонс, 60), Тьяго, Фірміно — Салах, Нуньєс.

Лідс: Мельє — Стрейк, Купер, Кох, Крістенсен — Рока, Адамс, Саммервілл (Ейлінг, 90+1), Ааронсон, Гаррісон (Ньонто, 72) — Родріго (Бемфорд, 52).

Попередження: Саммервілл.