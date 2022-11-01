Англія

"Червоні дияволи" хочуть зберегти у своєму складі 25-річного футболіста.

Манчестер Юнайтед має вирішити питання з контрактом Маркуса Рашфорда.

Угода форварда діє до літа 2023 року, і Юнайтед хоче підписати з ним новий довгостроковий контракт, або активувати опцію продовження угоди на сезон до 1 січня, коли у Рашфорда з'явиться можливість вести переговори з іншими клубами.

Цього сезону 25-річний нападник забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі у 15 матчах за МЮ у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Рашфорд забив 100 гол за Манчестер Юнайтед у рамках 14 туру АПЛ проти Вест Гему.