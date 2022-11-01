Англія

Сенегальський футболіст оптимістично налаштований.

Каліду Кулібалі не втрачає надії, що Челсі побореться за АПЛ цього сезону.

"АПЛ — найпрекрасніший турнір на планеті. Тут менше тактики, але більше інтенсивності. Після тренувань в Італії потрібно до цього звикнути. З Тіаго Сілвою, моїм партнером з оборони, ми обговорюємо тактику італійською".

Про перше місце Арсеналу:

"Наприкінці сезону на ньому буде Челсі. Я хочу написати історію тут", — наводить слова Кулібалі Corriere della Sera.

Нині Челсі відстає від лідируючого Арсеналу на десять очок.