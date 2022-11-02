Англія

Лондонський клуб розглядає кандидатуру лідера Брайтона.

Атакуючий півзахисник Брайтона та національної збірної Бельгії Леандро Троссар може змінити клубну прописку.

Як повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі, 27-річний лідер "чайок" входить до сфери інтересів Челсі.

Нагадаємо, що головним тренером лондонського клубу є Грем Поттер, який раніше очолював Брайтон.

У поточному сезоні Леандро Троссар провів 12 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.