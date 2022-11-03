Англія

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Англії знайшлось вісім претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

– Мігель Альмірон (Ньюкасл) / 6 матчів (Фулгем, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Евертон, Тоттенгем, Астон Вілла), 6 голів;

– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / 5 матчів (Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Ліверпуль, Брайтон, Лестер), 2 голи + 3 гольові передачі;

– Бруно Гімараєш (Ньюкасл) / 6 матчів (Фулгем, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Евертон, Тоттенгем, Астон Вілла), 2 голи + 2 гольові передачі;

– Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) / 4 матчі (Манчестер Юнайтед, Саутгемптон, Ліверпуль, Брайтон), 6 голів + 2 гольові передачі;

– Кепа Аррісабалага (Челсі) / 6 матчів (Крістал Пелес, Вулвергемптон, Астон Вілла, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Брайтон), 3 "сухих" + 6 пропущених голів;

– Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл) / 6 матчів (Фулгем, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Евертон, Тоттенгем, Астон Вілла), 2 гольові передачі;

– Леандро Троссард (Брайтон) / 6 матчів (Ліверпуль, Тоттенгем, Брентфорд, Ноттінгем Форест, Манчестер Сіті, Челсі), 5 голів;

– Граніт Джака (Арсенал) / 5 матчів (Тоттенгем, Ліверпуль, Лідс, Саутгемптон, Ноттінгем Форест), 2 голи + гольова передача.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів АПЛ або нижче в цьому матеріалі.