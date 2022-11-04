Англія

Футболіст і надалі буде грати за "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд залишиться в клубі незважаючи на те, що його контракт спливає.

Футболіст точно не залишить МЮ на правах вільного агента у 2023 році. Саме до літа цього року розрахована його співпраця з Юнайтед.

Керівники вважають, що Маркус Рашфорд є невід'ємною частиною проєкту побудови команди Еріка тен Гага. Нова довгострокова угода буде обговорена найближчим часом.

Також в босів англійського клубу є план Б — можливість активації опції продовження контракту на один рік. Це прописано у актуальному контракті.

На рахунку Рашфорда у сезоні-2022/23 16 матчів в усіх змаганнях, сім забитих голів та три асисти.