Англія

Бірмінгемці готують ребрендинг перед початком наступного сезону.

На початку цьогорічного літнього періоду бірмінгемська Астон Вілла вирішила запитати власних уболівальників щодо того, чи вважають вони за потрібне змінити чинний логотип команди через його недостатню інформативність щодо історії клубу, який було започатковано в 1874 році.

Участь в опитування взяли 12600 респондентів, переважна більшість із яких проголосували за оновлення емблеми.

Зрештою, "леви" також з’ясували в своїх фанатів, що лише незначній частці з-поміж них подобається форма щита на поточному логотипі, тоді як скорочення офіційної назви клубу до AVFC також не вважається відповідним статусу команди.

У той самий час, фірмовий лев на логотипі все ж таки залишиться, і разом із тим буде присутня зірка на честь здобутого Кубку чемпіонів у сезоні-1981-82.

Дизайнери вже розробили два відповідники запитам фанатів, і тепер хочуть почути думку фанатської спільноти.

Голосування відбуватиметься на офіційному сайті Астон Вілли до 9 листопада 2022 року, 17:30 за місцевим часом, однак брати участь у ньому зможуть лише власники Fan ID клубу.

Зауважимо, що останнього разу Астон Вілла змінювала свій логотип у 2016 році.

Виступатиме з оновленою емблемою команда з наступного сезону.