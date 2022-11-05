Англія

Керманич лондонського клубу розповів про вплив коштів на рахунках клубів на їхні досягнення.

Напередодні домашнього матчу проти Ліверпуля в рамках п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте поділився думкою стосовно впливу грамотних фінансових вливань керівництва суперників у проєкт його візаві Юргена Клоппа.

"Безсумнівно, Клопп свого часу докорінно змінив Ліверпуль. І клуб дав йому можливість це зробити стабільним інвестуванням. Тому що ти можеш працювати скільки завгодно працювати і не спати вдень та вночі, але, зрештою, тобі потрібні гравці.

Усім нам потрібні дійсно сильні гравці, якщо ви дійсно хочете щось виграти, або хочете вийти на інший рівень. В іншому випадку потрібно бути чесним і говорити, що у вас інші амбіції, потім вирощувати молодих гравців, і чекати кращих часів.

Якщо ж ви хочете вийти на інший рівень і бути конкурентоспроможним в Англії… Щоб виграти бодай щось в Англії, вам потрібно інвестувати, і не просто інвестувати, а інвестувати багато.

Разом із тим важливо правильно витрачати гроші, тому що іноді ви можете підписати гравців на 50, 60, 80, 100, 120 мільйонів фунтів стерлінгів, і ви добре знаєте, що з Тоттенгемом так і траплялось у минулому — вони даремно витратили свої гроші.

Я думаю, що Ліверпуль повинен пишатися, тому що протягом останніх п'яти років вони були великими конкурентами для Манчестер Сіті. У іншому випадку, без Ліверпуля, можливо, Манчестер Сіті міг би перемагати так само, як Ювентус в Італії.

Тому з цієї причини вони повинні пишатися тим, що досягли такого рівня, і я думаю, що вони значно покращилися за ці роки за допомоги трансферного ринку, завдячуючи гучним підписанням.

Напевно, наш шлях завжди ставатиме складнішим у майбутньому. Тоттенгему доводиться боротися з такою командою, як Ньюкасл, або Арсенал. Арсенал протягом останніх трьох-чотирьох років кожного сезону інвестував гроші, і зараз ми говоримо про дійсно хорошу команду з дійсно хорошим тренером.

Але в Англії в майбутньому буде дуже, дуже важко, і я думаю, що в кожній ситуації найважливіше бути чесним. Бути чесним з уболівальниками, бути чесним щодо амбіцій, не говорити неправду чи обіцяти.

І це — правильний шлях для кожного клубу. Тому що говорити хорошу брехню недобре. Краще бути чесним, говорити правду, навіть якщо це погана правда, але бути чесним. Бо чесність завжди, завжди користуватиметься попитом.

У Ліверпулі амбіції клубу були дуже високими. Я бачив, як вони покращилися, які гроші вони витратили на трансферному ринку, і з цієї причини Клопп там і працює вже сім років. Так відбувається з ним і з Пепом Гвардіолою також. Це залежить від багатьох ситуацій. Якщо є хороший зв’язок між керівництвом та тренером й їхні амбіції однакові, легше залишатися надовго в одному клубі", — заявив італійський фахівець.

Матч Тоттенгем — Ліверпуль відбудеться 6 листопада, о 18:30 за київським часом.