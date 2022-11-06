Англія

Стосунки між жодної іншою парою команд не були настільки одноманітними.

У рамках п’ятнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий поєдинок проти одного зі своїх найулюбленіших суперників — бірмінгемської Астон Вілли.

У якості статистичного перев’ю до матчу між цими командами організатори змагань наводять цікавий факт із багаторічних стосунків між цими командами, які на сьогоднішній день уже встигли провести 195 зустрічей у різноманітних змаганнях.

Зокрема, 168 із них відбувались у рамках національної першості, і при цьому в 23 останніх гостьових із них "Червоні дияволи" не поступались.

Як запевнили представники оргкомітету змагань, це — найдовша серія без поразок, яка була зафіксована у взаєминах будь-якої пари команд за всю історії АПЛ.

Останнього разу Юнайтед програвали бірмінгемцям на Вілла Парк ще 19 серпня 1995 року (1:3).

Станом на сьогоднішній день, команда тен Гага йде п’ятою з 23 очками, тоді як "леви" розташовуються на 17 сходинці з 12 балами.

Матч Астон Вілла — Манчестер Юнайтед відбудеться 6 листопада, о 16:00.