Англія

Два забиті м'ячі у першому таймі у виконанні єгиптянина вирішили долю протистояння на користь "червоних".

П'ятнадцятий тур англійської Прем'єр-ліги завершився протистоянням Тоттенгема та Ліверпуля, яке пройшло на домашній арені клубу із північного Лондона.

У першому таймі підопічні Юргена Клоппа повністю переграли суперника і контролювали м'яч, що в результаті вдалося конвертувати у два забиті м'ячі. Їхніми авторами став Мохамед Салах, який забив на 11 та 40 хвилинах.

Вже після перерви перевага Ліверпуля за грою вже не була такою явною, якщо взагалі якась перевага була. Воно й не дивно, адже Тоттенгему треба було відіграватись після провальної першої половини зустрічі при власних вболівальниках.

Команда Антоніо Конте незвично для себе змушена була виступати першим номером, а Ліверпулю — більше сконцентруватися на грі в обороні з періодичними випадами в контратаки.

Але незважаючи на серйозний тиск гравців Тоттенгема, особливо в заключні хвилини зустрічі, їм не вдалося уникнути поразки. Гол Гарі Кейна на 70-й хвилині став єдиним для "шпор", а дубль Мо Салаха — переможним для Ліверпуля.

З турнірної точки зору за підсумками 15 туру Тоттенгем опустився з третього на четверте місце, а Ліверпуль піднявся з дев'ятої на восьму сходинку.

Тоттенгем — Ліверпуль 1:2

Голи: Кейн, 70 — Салах, 11, 40

Тоттенгем: Льоріс – Емерсон (Доерті 68), Даєр, Ленгле, Девіс, Сессеньйон (Кулушевскі 68) – Бентанкур, Біссума, Хейб'єрг (Моура 89) – Кейн, Перішич

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Елліотт (Гендерсон 74), Фабіньо, Тіаго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фірміно (Джонс 74), Нуньєс (Гомес 87)

Попередження: Конте (за межами поля)