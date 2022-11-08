Англія

"Червоні дияволи" хочуть придбати англійського хавбека.

Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до Джуда Беллінгема, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, хавбек Борусії є головною трансферною метою англійського клубу.

У Манчестер Юнайтед очікують, що трансферна вартість Беллінгема становитиме близько 150 мільйонів євро. При цьому, на даному етапі шанси підписати футболіста невеликі.

У поточному сезоні Бундесліги 19-річний футболіст провів 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 1 асист.