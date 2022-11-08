"Червоні дияволи" хочуть придбати англійського хавбека.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ. GETTY IMAGES
08 листопада 2022, 11:55
Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до Джуда Беллінгема, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, хавбек Борусії є головною трансферною метою англійського клубу.
У Манчестер Юнайтед очікують, що трансферна вартість Беллінгема становитиме близько 150 мільйонів євро. При цьому, на даному етапі шанси підписати футболіста невеликі.
У поточному сезоні Бундесліги 19-річний футболіст провів 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 1 асист.