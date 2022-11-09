Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу Манчестер Сіті та Челсі в рамках Кубка англійської ліги-2022/23.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 1/16 фіналу Кубка ліги Англії прийме на своєму полі лондонський Челсі.

СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР.

Манчестер Сіті підходить до даної зустрічі на другому місці турнірної таблиці чемпіонату Англії, трохи відстаючи від Арсеналу. В останніх трьох зустрічах АПЛ команда Хосепа Гвардіоли набрала дев'ять балів та знаходиться в відмінній формі. Крім того, "городяни" вже в незначущому з турнірної точки зору матчі обіграли Севілью в Лізі чемпіонів.

Тренерський штаб Манчестер Сіті, звичайно, проведе ротацію склади. Навряд чи "городяни" будуть чіплятись з усіх сил за цей турнір. Крім того, треба тримати в голові поєдинок чемпіонату Англії проти Брентфорда, що відбудеться вже в найближчу суботу. Зазначимо, що Манчестер Сіті до цього ще не грав в поточному розіграші Кубка ліги.

Челсі, своєю чергою, невдало провів останні зустрічі. В чотирьох іграх команда Грема Поттера двічі зіграла внічию — проти Манчестер Юнайтед та Брентфорда, а також поступилась Брайтону та Арсеналу. Особливо болісним стала гра з Арсеналом у минулі вихідні. Долю зустрічі вирішив єдиний результативний удар Габі Жезуса.

У випадку лондонців також слід очікувати ротацію, адже потрібно виправляти справу в АПЛ, де команда йде на сьомій сходинці з 21 балом.

Зазначимо, що команди доволі рідко видають результативні матчі між собою. В останніх п'яти іграх було зафіксовано чотири мінімальні перемоги — по дві з кожного боку. В п'ятому поєдинку був рахунок 2:1 на користь Челсі.

Лондонці погано грали в останніх зустрічах, проте доволі часто в таких випадках андердог дивує супротивника та проходить далі.

Експерти Parimatch Ukraine вважають, що фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,47, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 6,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,60.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Ортега — Льюіс, Діаш, Лапорт, Гомес — Палмер, Гюндоган, Фоден — Марез, Альварес, Гріліш

Челсі: Менді — Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі, Кукурелья — Лофтус-Чік, Закарія, Галлагер — Пулішич, Броя, Маунт

Не зіграють: Вокер, Канселу, Філліпс — Кепа, Джеймс, Канте, Фофана, Чілвелл, Чуквуемека

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