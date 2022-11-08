Англія

Головний тренер бажає підсилити захист клубу.

Евертон узимку може підписати захисника Манчестер Юнайтед Люка Шоу. Про це пише журналіст Жак Тальбот.

Влітку клуб з Ліверпуля вже вів перемовини з Люком Шоу, ситуація якого в Юнайтед була невідомою. Клуб підписав Тайрела Маласію, але Шоу виграв в нього конкуренцію, тому не пішов.

Френк Лемпард розраховує, що у майбутньому Шоу все ж приєднається до його команди і буде конкурувати з Віталієм Миколенком за місце в основі.

Контракт 27-річного захисника з МЮ триває до літа 2023 року. Клуб може пролонгувати контракт на один рік, хоча Люк бажає нову угоду на п'ять років.

Transfermarkt оцінює футболіста в 28 мільйонів євро. У цьому сезоні на його рахунку 14 матчів в усіх змаганнях та два асисти.