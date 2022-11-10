Англія

Клуб вирішив зробити ребрендінг за допомогою фанатів.

Англійська Астон Вілла повідомила вболівальників, що з наступного сезону клуб буде грати під новою емблемою.

Самі фанати клубу брали участь у голосуванні за новий лого. Їм було запропоновано вибрати між дизайном, натхненним історією заснування клубу, у формі традиційної газової лампи, або більш традиційним круглим гербом, який віддає данину тріумфу в Кубку Європи 1982 року. Під час голосування вболівальників також запитали, чи віддадуть їм перевагу зберегти поточний герб.

За круглий дизайн проголосували 77% респондентів. 23 — за дизайн із газовою лампою, та 8 — за збереження поточного лого. У голосуванні взяли участь понад 21,5 тисячі вболівальників.

Нова емблема виглядатиме так:

Нагадаємо, що Астон Вілла є одним з найстарших клубів Англії та одним з 12 засновників англійської футбольної ліги.