Українець, стабільно, зіграє із перших хвилин.
Віталій Миколенко, Getty Images
12 листопада 2022, 16:50
У рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги Евертон у гостях буде грати проти Борнмута.
Головні тренери вже визначились із стартовим складом на гру. Лівий фланг оборони команди Френка Лемпарда закриватиме українець Віталій Миколенко.
Стартові склади:
Борнмут: Траверс — Сміт, Стівенс, Сенесі, Земура — Біллінг, Кук, Лерма, Таверньє — Мур, Соланке.
Запасні: Плаін, Дембеле, Ентоні, Крісті, Пірсон, Ротвелл, Станіслас, Стейсі, Фредерікс.
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Тарковскі, Коуді, Паттерсон — Онана, Гує, Івобі, Макніл, Грей — Мопе.
Запасні: Беговіч, Гордон, Девіс, Дукуре, Кеннон, Кін, Коулмен, Міллс, Міна.
Матч Бонмут — Евертон розпочнеться о 17:00 за київським часом 12 листопада.