23-річний футболіст передчасно залишив поле.
ВІТАЛІЙ МИКОЛЕНКО, GETTY IMAGES
12 листопада 2022, 18:23
У рамках шістнадцятого туру чемпіонату Англії Борнмут на своєму полі приймає Евертон.
На 25-й хвилині гри Віталій Миколенко отримав травму голови, внаслідок чого протягом чотирьох хвилин йому надавали медичну допомогу, проте поле українець все ж таки залишив.
На 29-й хвилині замість нього вийшов Шеймус Коулмен. Характер травми Миколенка наразі невідомий.
Цього сезону Миколенко провів 15 матчів за Евертон.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Борнмут — Евертон.