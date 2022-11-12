У рамках шістнадцятого туру чемпіонату Англії Борнмут на своєму полі приймає Евертон.

На 25-й хвилині гри Віталій Миколенко отримав травму голови, внаслідок чого протягом чотирьох хвилин йому надавали медичну допомогу, проте поле українець все ж таки залишив.

На 29-й хвилині замість нього вийшов Шеймус Коулмен. Характер травми Миколенка наразі невідомий.

Цього сезону Миколенко провів 15 матчів за Евертон.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Борнмут — Евертон.