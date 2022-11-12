Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ньюкасл та лондонський Челсі.

Ньюкасл та лондонський Челсі зіграють поміж собою на Сент-Джеймс-Парк у рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Едді Гау, на тлі перемоги над Саутгемптоном (4:1), вирішив використати з перших хвилин Вуда на вістрі атаки, тоді як Жоелінтон розташується ліворуч від нього.

Грем Поттер, після поразки від Манчестер Сіті (0:1), залучив до стартового складу Аспілікуету до трійки центральних захисників, тоді як Жоржиньйо повернувся до центральної ланки, а Галлагер та Маунт розташуються під єдиним нападником — Броєю.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараєс, Віллок — Альмірон, Вуд, Жоелінтон.

Запасні: Дарлоу, Ласеллс, Таргетт, Манкільо, Шелві, Мерфі, Андерсон, Вілсон, Сен-Максімен.



Челсі: Менді — Аспілікуета, Кулібалі, Чалоба — Лофтус-Чік, Ковачич, Жоржиньйо, Голл — Галлагер, Маунт — Броя.

Запасні: Беттінеллі, Сілва, Кукурелья, Пулишич, Закарія, Зієш, Гаверц, Гатчінсон, Обамеянг.



Гра Ньюкасл — Челсі почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.