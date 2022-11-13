Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Фулгем та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Фулгем прийматиме Манчестер Юнайтед на Крейвен Коттедж у рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Марку да Сілва, після поразки від Манчестер Сіті (1:2), вирішив використати з перших хвилин Декордову-Ріда на правому фланзі захисту, тоді як Керні долучиться до опорної зони.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над Астон Віллою в Кубку ліги (4:2), залучив до стартового складу Де Хеа в рамку воріт, Шоу повернеться до лівого флангу захисту, Мартінес зіграє в парі центру оборони з Лінделефом, а Каземіро та Еріксен складуть опорний дует. Еланга та Фернандеш розташуються в атакувальній частині півзахисту.

Фулгем: Лено — Декордова-Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Керні, Пальїнья — Вілсон, Перейра, Вілліан — Вінісіус.

Запасні: Родак, Адарабіойо, Даффі, Мбабу, Чалоба, Джеймс, Онома, Гарріс, Шекуларац.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Маласія, Лінделеф, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Еланга, Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль.

Запасні: Бішоп, Дубравка, Магвайр, Фред, ван де Беек, Мактоміней, Гарначо, Ікбал.



Гра Фулгем — Манчестер Юнайтед почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.