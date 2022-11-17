Англія

Футболіст догрався та ризикую потрапити під суворе покарання.

Нападник англійського Брентфорда Айвен Тоуні останнім часом помітно додав за результативністю, і наразі має на своєму рахунку 11 голів та три гольові передачі в поточному сезоні (53,8% від загальних м’ячів команди в усіх турнірах).

На цьому тлі 26-річний виконавець мрійливо, однак безрезультатно, сподівався на потрапляння до лав національної збірної на чемпіонат світу-2022 в Катарі, але зрештою може взагалі залишитись без футболу на тривалий термін.

Річ у тім, що Англійська асоціація завершила розслідування діяльності, яка охоплювала період майже чотирьох років — із 25 лютого 2017 року по 23 січня 2021 року. За цей час, як повідомляється, Тоуні брав участь у 232 порушеннях законів про азартні ігри (правило E8 ФА).

Футболістам, які грають в Англії, заборонено робити будь-які ставки на футбол або просити інших робити це від свого імені. Правило E8 FA також забороняє передавати конфіденційну інформацію для ставок, за що передбачено суворі санкції.

Один із нещодавніх гучнів прикладів — захисник Ньюкасла Кіран Тріпп’єр, якого в 2020 році відсторонили від гри на 10 тижнів та наклали штраф у розмірі 70 000 фунтів стерлінгів за надання інформації щодо його трансферу до Атлетіко Мадрид для своїх друзів.

Наразі, у Тоні є тиждень, щоб відповісти на звинувачення. Кінцевий термін подання апеляції — четвер, 24 листопада.

Брентфорд уже виступив із заявою щодо резонансної події: "Клуб обговорював це питання з Айвеном і його законними представниками, і ці розмови надалі триватимуть виключно приватно. Ми не будемо давати жодних коментарів, доки справу не буде завершено", — заявили у прес-службі "бджіл".

Зазначимо, що наразі Брентфорд посідає 10 місце в турнірній таблиці після 15 зіграних турів — 19 очок.