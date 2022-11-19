Англія

Рафаел Пімента розповів, чому норвежець вирішив перейти до табору "містян".

Футбольний агент Рафаел Пімента, який представляє інтереси форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, розповів, чому його клієнт вирішив приєднатися саме до команди Хосепа Гвардіоли.

"Вибір Ерлінга Голанда приєднатися до Ман Сіті був перш за все технічним. Коли Гвардіола та Сіті дали гарантії щодо його використання на полі, переговори просунулися вперед.

Історія Ібрагімовича з Гвардіолою не мала значення", — цитує слова Рафаела Піменти журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що між Хосепом Гвардіолою стався конфлікт із Златаном Ібрагімовичем у Барселоні, коли зірковий швед не підійшов під систему гри іспанського фахівця.