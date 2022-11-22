Англія

Француз може залишити Баварію.

Напружені стосунки між Бенжаменом Паваром і Баварією Мюнхен не залишилися поза межами публічної сфери, і очевидно, що французький переможець чемпіонату світу-2018 незабаром залишить німецький колектив. Швидше за все, наступного літа він спробує форсувати свій відхід. Оскільки умова закінчується в 2024 році, Баварія, швидше за все, погодиться на продаж, щоб не втратити його безкоштовно.

Фабріціо Романо нещодавно сказав, що Павар, можливо, більше схиляється до англійської ліги, ніж до будь-якої іншої.

"Гравця розглядав Челсі минулого літа, але француз тоді не був головним пріоритетом: тепер це нормально, що клуби зберігають інформацію про нього, оскільки Павар готовий залишити Баварію в 2023 році.

Мені кажуть, він би хотів перейти в Прем'єр-лігу: але все це лише чутки".

Атлетіко Мадрид і Барселона були пов'язані з Бенжаменом.