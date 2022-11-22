Англія

Функціонери вивчають можливість залучення нових інвестицій.

Манчестер Юнайтед, яким володіє американська сім'я Глейзерів, може бути проданий незабаром.

Глейзери готуються офіційно оголосити про свій намір вивчити потенційні джерела зовнішніх інвестицій, які можуть включати повний продаж клубу.

Інвестиційні банкіри, які працюють на клуб, вже отримали завдання проконсультувати щодо процесу продажі цього активу.

Нагадаємо, що Мальком Глейзер з 2003 року купляв акції Манчестер Юнайтед. Сума, яку витратив Глейзер на повний пакет акцій, — 1,47 мільярд доларів.

Вже не перший рік біля бази клубу та Олд Траффорд проходять масові акції фанатів Юнайтед з призивом Глейзерам продати клуб.

Колишній директор Манчестер Юнайтед Майкл Найтон влітку був одним з потенційних покупців.