Англія

Молодий футболіст — у центрі уваги топклубів.

Півзахисник Боруссії Дортмунд Джуд Беллінгем, який зараз представляє збірну Англії на чемпіонаті світу, цікавий топовим європейським грандам.

Одним з головних претендентів на англійця був Манчестер Юнайтед, але клуб більше не буде за нього боротись.

Причина, можливо, у ціні, адже "джмелі" готові продати гравця від 130 до 150 мільйонів євро. Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг.

Боротьба за футболіста триває зараз між трьома клубами — Манчестер Сіті, Ліверпулем та мадридським Реалом.

Ліверпуль готов зробити 19-річного хавбека важливим гравцем стартового складу і застосовувати всередині поля між Тіаго та Фабіньо.