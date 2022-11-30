Англія

Еквадорець тільки-но завершив виступи на чемпіонаті світу.

Англійський Манчестер Юнайтед безумовно проводитиме активну роботу на зимовому трансферному ринку цього сезону, підшукуючи собі нових виконавців на різноманітні позиції.

Визначатись із вибором щодо певних гравців "Червоним дияволам" буде допомагати чемпіонат світу-2022, матчі якого цими днями проходять у Катарі.

Зокрема, напередодні збірна Еквадору завершила виступи на груповому етапі матчем проти Сенегалу (1:2), і в підсумку залишилась поза плей-оф.

Єдиний м’яч на рахунку "Ла Трі" забив центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо, яким цікавились у Юнайтед ще під час літнього трансферного вікна.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуб із Манчестера й досі зберігає інтерес до 21-річного виконавця, і вже взимку буде намагатись домовитись із "чайками" щодо трансферу їхнього провідного гравця.

У цьому сезоні Кайседо зіграв 18 матчів на клубному рівні, забивши два голи.