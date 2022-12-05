Англія

Англійський клуб хоче підсилитись задля покращення позицій у чемпіонаті.

Перша частина поточного сезону англійської Прем’єр-ліги для Вулвергемптона видалась украй невдалою, тож команда завершила період до початку чемпіонату світу-2022 в Катарі на останньому місце турнірної таблиці національної першості.

Проте на цьому футбольний рік для "вовків" точно не добіг кінця, бо вони, судячи з усього, планують активно провести зимне трансферне вікно.

Підсилення цей клуб потребує в усіх ланках своєї побудови, і при цьому одразу два гравці мадридського Атлетіко, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, цікавлять представників АПЛ.

Ідеться про атакувального півзахисника Матеуса Кунью та центрального захисника Феліпе.

Наразі Вулвергемптон проводить черговий раунд перемовин щодо цих двох бразильських виконавців у сподіванні вже на початку січня завершити їхнє придбання.

У цьому сезоні 23-річний Кунья зіграв 17 матчів, зробивши дві гольові передачі, і наразі оцінюється в 20 млн євро.

На долю 33-річного Феліпе припало всього три матчі, і його вартість складає 3 млн євро, згідно Transfermarkt.