Англія

Угода турецького центрбека з "лисицями" розрахована до літа 2023 року.

Центральний захисник Лестер Сіті Чаглар Сьоюнджю незабаром може змінити клубну прописку та залишити англійську Прем'єр-лігу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у 26-річного турка наприкінці поточного сезону закінчується контракт із "лисицями", і на цьому етапі між сторонами немає жодної домовленості щодо продовження співпраці.

За інформацією джерела, у послугах Сьоюнджю зацікавлені Рома та мадридський Атлетіко, які розглядають варіант із підписанням турецького центрбека.

У поточному сезоні Чаглар Сьоюнджю втратив місце у стартовому складі Лестера, провівши всього два матчі у всіх турнірах (72 хвилини в АПЛ та 90 хвилин у матчі Кубка англійської ліги).