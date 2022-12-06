Угода турецького центрбека з "лисицями" розрахована до літа 2023 року.
Чаглар Сьоюнджю, getty images
06 грудня 2022, 11:59
Центральний захисник Лестер Сіті Чаглар Сьоюнджю незабаром може змінити клубну прописку та залишити англійську Прем'єр-лігу.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у 26-річного турка наприкінці поточного сезону закінчується контракт із "лисицями", і на цьому етапі між сторонами немає жодної домовленості щодо продовження співпраці.
За інформацією джерела, у послугах Сьоюнджю зацікавлені Рома та мадридський Атлетіко, які розглядають варіант із підписанням турецького центрбека.
У поточному сезоні Чаглар Сьоюнджю втратив місце у стартовому складі Лестера, провівши всього два матчі у всіх турнірах (72 хвилини в АПЛ та 90 хвилин у матчі Кубка англійської ліги).