Англія

Кіпер грав за клуб тільки у єврокубках.

Легендарний воротар збірної США, Блекберна, Тоттенгема та інших клубів Бред Фрідель висловився про ситуацію свого співвітчизника в Арсеналі — воротаря Метта Тернера.

"Тернер не має сидіти на лаві запасних в Арсеналі. Якщо тренер не планує дати йому шанс — Тернеру слід знайти собі новий клуб.

Я не кажу про те, що Артета має його ставити в основу замість Рамсдейла. Просто він занадто якісний воротар для другого номера.

На чемпіонаті світу Тернер справив на мене враження. Тому, вважаю, що він має кваліфікацію, щоб бути першим номером в одному з клубів АПЛ", — цитує Фріделя Goal.

Тернер приєднався до Арсенала влітку 2022 року з Нью-Інгленд Революшн. З 2018 по 2019 рік Метт грав під керівництвом Фріделя. Проте за пів року зіграв лише чотири поєдинки — усі в Лізі Європи, пропустивши лише один м'яч. На ЧС-2022 Тернер провів чотири матчі за збірну США, пропустивши чотири голи.