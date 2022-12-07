Англія

Також керманич Челсі висловився про ситуацію навколо минулих травм Бена Чілвелла та Нголо Канте.

У період проведення чемпіонату світу-2022 клуби англійської Прем'єр-ліги продовжують готуватись до відновлення сезону.

Так, головний тренер лондонського Челсі розповів про кадрову ситуацію в клубі, підтвердивши повернення до тренувань ключового правого захисника команди Ріса Джеймса та центрального захисника Веслі Фофана.

"Ріс ще не повністю тренується, але він інтегрується в тренування разом з Уеслі. Уеслі трохи позаду, але не надто далеко", — цитує слова Поттера журналіст Бен Джейкобс.

Також англійський фахівець розповів про ситуацію із пошкодженнями лівого захисника Бен Чілвелла.

"Бен повернувся з індивідуальної роботи в Дубаї, і тепер він більше працює з іншими хлопцями, але все ще не тренується в команді повноцінно", — додав керманич Челсі.

Поттер також підтвердив, що опорний півзахисник Нголо Канте "добре прогресує" та відновлюється після травми підколінного сухожилля. Хавбек Рубен Лофтус-Чік повернувся в тренажерний зал, а Кепа Аррісабалага "прискорив реабілітацію", але ще не тренується з командою.