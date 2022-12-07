Англія

Футболіст непогано показав себе на чемпіонаті світу.

Півзахисник збірної Франції та Ювентуса Адрієн Рабьо заявив, що бажає перейти в один з клубів англійської Прем'єр-ліги.

"Я провів короткий період у Манчестер Сіті (прим. Рабьо займався в академії "містян"), і це було дуже позитивний досвід. Мені подобається атмосфера в Англії, оскільки вона відрізняється від Франції чи Італії. Я завжди говорив, що хотів би грати в Прем'єр-лізі.

Чи буде це після того, як мій контракт з Ювентусом завершиться? Не знаю. У мене немає улюбленої команди в Англії, немає жодної, яка б вирізнялася для мене, мене приваблює ця ліга у загальному.

Я переживаю хороший період своєї кар'єри. Я виріс і подорослішав, як і мій футбол. Для мого стилю важливо, щоб я був у хорошій фізичній формі, і це те, над чим я багато працював з моменту приходу в Юве. Був період, коли мене багато критикували, але це мене не підбило. Так само я не маю наміру забігати вперед, коли отримую позитивні відгуки", — сказав футболіст в інтерв'ю Ді Марціо.

Нагадаємо, що влітку 27-річний футболіст міг приєднатись до Манчестер Юнайтед, але трансфер зірвався. МЮ тоді підписав Каземіро.