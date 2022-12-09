Англія

Легендарний француз задоволений розвитком молодого англійського вінгера.

Легендарний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер, який пропрацював у таборі "канонірів" у період з 1996 по 2018 рік, висловився про прогрес молодого вінгера та вихованця лондонців Букайо Сака.

Раніше 21-річний англієць казав, що найбільше шкодує через те, що не встиг попрацювати під керівництвом Венгера в Арсеналі — він дебютував за першу команду "канонірів" через сезон після того, як французький фахівець залишив Емірейтс.

"Це дуже мило з його боку. Звичайно, одного разу ми зустрінемося. Я радий його розвитку і тому, що він все ще грає в Арсеналі.

Мені розповідали про нього, коли я ще був у клубі. Він був одним із двох чи трьох хлопців, які в майбутньому точно мали опинитися в першій команді.

Я чув про нього дуже хороші речі, мені сказали, що у нього дуже хороший менталітет. Це заспокоює, тому що в наші дні гравців прославляють так швидко, що для них важливо мати хорошу основу", — цитує слова Венгера L'Équipe.

Цього сезону Букайо Сака провів за Арсенал 20 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 6 результативних передач.

Щодо чемпіонату світу-2022, то 21-річний вінгер забив за збірну Англії три м'ячі у трьох проведених поєдинках.