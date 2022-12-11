Англія

Форвард може залишитись на Олд Траффорд.

Маркус Рашфорд є одним з найкращих гравців Манчестер Юнайтед у цьому сезоні. Його зусилля помітив і головний тренер збірної Англії, запросивши на чемпіонат світу.

В Катарі нападник також зміг проявити себе з найкращого боку, забивши три голи у п'яти зустрічах. При цьому в основі він виходив лише один раз.

Манчестер Юнайтед вже думає над тим, щоб залишити футболіста у команді. Його контракт спливає влітку 2023 року, проте в клубу є автоматична опція продовження на один рік.

Проте головний тренер клубу Ерік тен Гаг вважає, що саме 25-річний страйкер має стати обличчям нового проєкту МЮ.

Керівництво найближчим часом намагатиметься вмовити гравця підписати довготривалий контракт.