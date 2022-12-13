Англія

Клуб отримав нового власника з адекватної країни.

Англійський Борнмут на своєму сайті повідомив про офіційну зміну власника.

Американська компанія Fidelity National Financial, власником якої є Вільям Фолі, тепер володіє 100 відсотками активів.

Колишній власник Максим Дьомін — російсько-британський бізнесмен. За версією англійських ЗМІ, він отримав 120 мільйонів євро за клуб.

Вільям Фолі - засновник і власник клубу з Національної хокейної ліги Вегас. Фолі і його партнери налаштовані надати інвестиції, щоб підтримувати та розвивати досягнення Борнмута.

Функціонер купив будинок у тому районі, де розташований стадіон Борнмута, щоб частіше відвідувати поєдинки клубу в АПЛ.