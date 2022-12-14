Англія

Англійський клуб підписав двох футболістів.

Англійський Вотфорд оголосив про підписання двох нових футболістів.

Новачками стали досвідчений півзахисник Леандро Бакуна та молодий форвард Матеус Мартінс.

31-річний Бакуна підписав контракт до літа 2023 року. Він перейшов на правах вільного агента. Останнім клубом гравця збірної Кюрасао був Кардіфф.

19-річний форвард Матеус Мартінс приєднався до клубу з Флуміненсе. Поки невідомо, на який термін підписаний контракт.

Після 22 турів Чемпіоншипу Вотфорд займає п'яту сходинку, маючи в активі 34 залікові бали.