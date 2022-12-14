Англійський клуб підписав двох футболістів.
Леандро Бакуна. Getty Images
14 грудня 2022, 18:25
Англійський Вотфорд оголосив про підписання двох нових футболістів.
Новачками стали досвідчений півзахисник Леандро Бакуна та молодий форвард Матеус Мартінс.
31-річний Бакуна підписав контракт до літа 2023 року. Він перейшов на правах вільного агента. Останнім клубом гравця збірної Кюрасао був Кардіфф.
19-річний форвард Матеус Мартінс приєднався до клубу з Флуміненсе. Поки невідомо, на який термін підписаний контракт.
Після 22 турів Чемпіоншипу Вотфорд займає п'яту сходинку, маючи в активі 34 залікові бали.