Англія

Футболіст розкритикував керівництво ліги.

Колишній захисник Арсенала Вільям Галлас розкритикував рішення керівництва АПЛ розпочати другу половину сезону вже 26 грудня.

"Гравці з АПЛ мають одразу повертатися до своїх клубів, а часу на відновлення в них немає. І це проблема. Я не знаю, як вони справлятимуться з цим.

Це буде дуже тяжко. Чи вистачить у гравців енергії тренуватися, думаючи про те, що вони зазнали невдачі, коли могли виграти чемпіонат світу?

Англія мала сильну команду, і вони могли б перемогти – гравцям буде важко налаштуватись на клубний футбол одразу.

Я не знаю, як клуби допоможуть гравцям. Але їм потрібно буде знайти рішення, бо Прем'єр-ліга повертається до Boxing Day.

Я не очікую, що футболісти, які грали у чвертьфіналі, гратимуть у першому ж матчі. Я думаю, клуби повинні дати їм відпочити і дозволити повернутися в січні", — сказав Галлас в інтерв'ю Metro.

У 17 турі АПЛ сім поєдинків пройдуть 26 грудня. Два матчі відбудуться 27 числа, і один матч — 28 грудня.