Англія

Нідерландський фахівець вважає, що гроші — не головне в футболі.

На тлі відносно нещодавніх новин стосовно продажу англійського Манчестер Юнайтед журналісти розпитали головного тренера "Червоних дияволів" Еріка тен Гага щодо його ставлення до перспектив команди за таких умов.

"Манчестер Юнайтед може конкурувати з Манчестер Сіті та Ньюкаслом. Я думаю, що це більше стосується стратегії, а не лише грошей.

Зрозуміло, що якщо у вас немає підходящих за рівнем якості гравців, ви не досягнете успіху і не досягнете поставлених цілей. Конкуренція дійсно жорстка, тому вам потрібен збалансований склад.

Ми перебуваємо в кращому становищі, ніж на початку сезону, та рухаємось у правильному напрямку. Але ще є багато можливостей для вдосконалення.

Мене поінформували щодо бажання власників продати клуб, але я не спілкуюсь із ними про питання подібного рівня. Потрібний мені обсяг інформації полягає тільки в тому, що це буде тільки на краще, тому що, можливо, буде більше інвестицій. Це, на мій погляд, добре.

Річард Арнольд сказав мені, що це відбувається. Ми говорили про культуру, яку ми хочемо побудувати в колективі, говорили про завдання та цілі команди, і він підтвердив, що вони залишаються сталими. Отже, продаж буде навіть позитивним явищем, тому що на цей проект буде виділено більше грошей.

Я дивлюся на конкуренцію всередині Прем'єр-ліги: у всіх є можливість інвестувати, і все в підсумку перетворюється на жорстку конкуренцію поміж сімома або вісьмома клубами.

Це до певної мири показує зміни в цьому чемпіонаті, якщо порівнювати з тим, що було п’ять-десять років тому — конкуренція стала набагато жорсткішою. Ньюкасл долучився до неї останнім часом, можливо, навіть Вест Гем, який зараз перебуває не в найкращій позиції в турнірній таблиці, проте має величезні інвестиції. Доволі легко таким чином перелічити сім-вісім клубів, які можуть конкурувати за чемпіонський титул", — заявив нідерландський фахівець.

Манчестер Сіті повернеться до клубних справ домашнім матчем проти Ноттінгем Форест 27 грудня.