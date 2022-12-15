Англія

Легендарний француз задоволений розвитком аргентинського голкіпера, який раніше виступав за "канонірів".

Легендарний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер, який пропрацював у таборі "канонірів" у період з 1996 по 2018 рік, висловився про гру голкіпера національної збірної Аргентини та Астон Вілли Еміліано Мартінеса.

"Я дуже радий за нього. Ми знали про його якості. Він завжди був рішуче налаштований та мав бажання вчитися, демонстрував пристрасть до гри.

Іноді він відправлявся в оренди та навіть не грав там. Але це не зупинило його віру та мотивацію. Коли я бачу, де він зараз, через що пройшов, то ще більше захоплююся його досягненнями. Молодець, Емі. Ми тобою пишаємося", — цитує слова Венгера Mirror.

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес належав Арсеналу у період з 2012 по 2020 рік. В якості першого номера аргентинця став задіяти Мікель Артета, коли Берн Лено отримав травму.

Однак після відновлення німецького голкіпера тренерський штаб "канонірів" не зміг гарантувати Емі Мартінесу роль основного воротаря команди, тож погодився відпустити його до Астон Вілли за 17 мільйонів євро.