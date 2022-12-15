Англія

Голкіпер розповів, що намагається бути прикладом для молодих футболістів.

Давид Де Хеа розповів, як змінився після того, як перейшов у Манчестер Юнайтед.

"Думаю, я дуже змінився з того часу, як приїхав сюди. Я став більш зрілим і тепер почуваюся одним із найдосвідченіших гравців у команді. Я можу бути лідером, брати відповідальність, і я маю показувати це.

Я намагаюся надавати приклад і тренуватися належним чином, щоб усі бачили це. Можу дати кілька порад молодим гравцям, але найголовніше – продовжувати добре грати", — наводить слова Де Хеа Manchester Evening News.

Нагадаємо, що чинна угода іспанця з Манчестер Юнайтед розрахована до 30 червня 2023 року.