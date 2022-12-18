Англія

Футболіст хотів продовжити кар'єру в Юнайтед.

Півзахисник ПСЖ Андер Еррера, який наразі виступає за Атлетік на правах оренди, згадав момент, коли залишав Манчестер Юнайтед у 2019 році.

Коли футболіста попросили розповісти про свій відхід, він розчулився та заплакав.

"Мені було дуже важко піти, тому що за шість місяців до того, навіть за п’ять місяців, я очікував, що мені пропонуватимуть залишитися і підписати новий контракт.

Я очікував від клубу більшого. Не хочу зараз говорити погано про когось, не той момент. Я отримав нагороду "Гравець року" за версією вболівальників, і того літа клуб не дзвонив мені підписати нову угоду. Це було боляче для мене, чесно.

Я думаю, що я заслужив на це, а вони цього не зробили. Футболісти приходять та йдуть, а емблема завжди залишається. Тому я ніколи не можу сказати жодного поганого слова про Манчестер Юнайтед, тому що я дуже вдячний", — сказав футболіст.

33-річний Еррера до літа 2023 року захищатиме кольори Атлетіка з Більбао. Його контракт із ПСЖ розрахований до літа 2024.