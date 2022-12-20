Англія

Футболіст, схоже, все ж залишиться на Олд Траффорд.

У зимове міжсезоння ходили чутки навколо воротаря Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа.

Писали, що досвідчений кіпер може залишити клуб після завершення його контракту, який триває до літа 2023 року.

Проте з'явилися нові подробиці щодо контракту. Як повідомляє журналіст Лорі Вітвелл, МЮ все ж продовжить угоду з воротарем.

Ще невідомо, на який термін він продовжить контракт, проте перемовини з агентом Де Хеа розпочалися.

У цьому сезоні на рахунку 32-річного іспанця 20 матчів за "червоних дияволів" в усіх змаганнях, дев'ять з яких він провів "на нуль".