Англія

Футболіст буде відповідати за свої дії 4 січня.

Нападник та лідер Брентфорда Айвен Тоуні у листопаді був звинувачений футбольною асоціацією Англії в порушенні правил ставок.

Було доведено, що у період із 25 лютого 2017 року по 23 січня 2021 року Тоуні брав участь у 232 порушеннях законів про азартні ігри (ставив ставки).

Футболістам, які грають в Англії, заборонено робити будь-які ставки на футбол. Вони не мають права просити знайомих також ставити.

Наразі FA знайшла докази ще 30 порушень футболістом правила. Він має відповісти на звинувачення 4 січня 2023 року.

Тоуні через порушення так і не отримав шансів проявити себе в збірній Англії. Хоча на його рахунку у цьому сезоні 11 голів та дві гольові передачі у 16 матчах за Брентфорд.