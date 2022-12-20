Нападника каталонської Барселони та збірної Нідерландів Мемфіса Депая запропонували Ньюкаслу.

Барселона не проти продати футболіста взимку, тому його агенти вийшли на менеджерів англійського клубу.

Ньюкасла цікавить подібна опція — придбати форварда за невелику ціну. Барселона не може продати його задорого, адже контракт діє до літа 2023 року.

Сам Депай не мріє про Ньюкасл. Він би обрав залишитись в Каталонії до літа, проте його агенти вмовляють залишити клуб.

Хаві зовсім е розраховує на Мемфіса. Йому дали лише два матчі у цьому сезоні Ла Ліги, у яких він забив один гол.