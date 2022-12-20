Англія

Англійський клуб зацікавила подібна опція.

Нападника каталонської Барселони та збірної Нідерландів Мемфіса Депая запропонували Ньюкаслу.

Барселона не проти продати футболіста взимку, тому його агенти вийшли на менеджерів англійського клубу.

Ньюкасла цікавить подібна опція — придбати форварда за невелику ціну. Барселона не може продати його задорого, адже контракт діє до літа 2023 року.

Сам Депай не мріє про Ньюкасл. Він би обрав залишитись в Каталонії до літа, проте його агенти вмовляють залишити клуб.

Хаві зовсім е розраховує на Мемфіса. Йому дали лише два матчі у цьому сезоні Ла Ліги, у яких він забив один гол.