Англійський клуб зацікавила подібна опція.
Мемфіс Депай, Getty Images
20 грудня 2022, 21:52
Нападника каталонської Барселони та збірної Нідерландів Мемфіса Депая запропонували Ньюкаслу.
Барселона не проти продати футболіста взимку, тому його агенти вийшли на менеджерів англійського клубу.
Ньюкасла цікавить подібна опція — придбати форварда за невелику ціну. Барселона не може продати його задорого, адже контракт діє до літа 2023 року.
Сам Депай не мріє про Ньюкасл. Він би обрав залишитись в Каталонії до літа, проте його агенти вмовляють залишити клуб.
Хаві зовсім е розраховує на Мемфіса. Йому дали лише два матчі у цьому сезоні Ла Ліги, у яких він забив один гол.