Англія

На статусного футболіста вже є претенденти.

Нещодавно в ЗМІ з'явились повідомлення про те, що в зіркового півзахисника Астон Вілли Філліпе Коутінью важкі стосунки з новим тренером Унаі Емері.

Через це футболіст думає над тим, щоб вже найближчим часом знайти собі новий клуб. У послугах 30-річного футболіста зацікавлений бразильський Корінтіанс.

Його агент Кіі Джурабчіан має хороші стосунки з керівництвом бразильського гранда і може провести з ними перемовини.

Проте успіх у цих перемовинах під великим питанням. Стати на заваді висока зарплата гравця. Проте якщо Астон Вілла буде готова віддати Філліпе в оренду та розділити виплату зарплати, то перехід реальний.

Нагадаємо, що у травні 2022 року англійський клуб викупив контракт футболіста в Барселони за 20 мільйонів євро. Він провів 13 матчів за бірмінгемців в усіх змаганнях, у яких результативними діями не відзначався.