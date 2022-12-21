Англія

Очкувати на повернення футболіста доведеться впродовж місяця.

Французький центральний захисник Веслі Фофана на початку поточного сезону перейшов до складу лондонського Челсі за більш аніж 80 млн євро, проте травма коліна ще на початку жовтня так і не дозволила йому розкритись у новому колективі.

22-річний виконавець у підсумку пропустив більшу частину матчів першої частини футбольного року, але планував повернутись до гри вже під час різдвяних канікул у світовому футболі.

Проте, згідно з повідомленнями місцевої преси, під час товариського матчу проти Брентфорда у вівторок, 20 грудня, який був повністю закритим від преси, француз зазнав рецидиву отриманого раніше пошкодження, проте вже з більш помірними наслідками.

Як повідомив сам гравець у коментарях під дописом у соціальних мережах щодо стану свого здоров’я, на відновлення йому знадобиться приблизно місяць.

У цьому сезоні Фофана встиг зіграти шість матчів (488 хвилин), забивши один м’яч.