Очкувати на повернення футболіста доведеться впродовж місяця.
Веслі Фофана, Getty Images
21 грудня 2022, 09:45
Французький центральний захисник Веслі Фофана на початку поточного сезону перейшов до складу лондонського Челсі за більш аніж 80 млн євро, проте травма коліна ще на початку жовтня так і не дозволила йому розкритись у новому колективі.
22-річний виконавець у підсумку пропустив більшу частину матчів першої частини футбольного року, але планував повернутись до гри вже під час різдвяних канікул у світовому футболі.
Проте, згідно з повідомленнями місцевої преси, під час товариського матчу проти Брентфорда у вівторок, 20 грудня, який був повністю закритим від преси, француз зазнав рецидиву отриманого раніше пошкодження, проте вже з більш помірними наслідками.
Як повідомив сам гравець у коментарях під дописом у соціальних мережах щодо стану свого здоров’я, на відновлення йому знадобиться приблизно місяць.
У цьому сезоні Фофана встиг зіграти шість матчів (488 хвилин), забивши один м’яч.