Англія

"Червоні дияволи" присвятили 81 слово 37-річному футболісту.

Манчестер Юнайтед присвятив Кріштіану Роналду 81 слово у програмі до матчу з Бернлі у рамках Кубка англійської ліги.

"Кріштіану Роналду залишив клуб минулого місяця. Португальська суперзірка забила 145 голів у 436 іграх протягом двох періодів у клубі. Він допоміг нам виграти три титули АПЛ, один Кубок Англії, два Кубки ліги, Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу. Роналду також став володарем Золотого м'яча у 2008 році.

У заяві від 22 листопада клуб висловив подяку за величезний внесок Кріштіану і побажав йому та його родині всього найкращого в майбутньому", – наводить слова повідомлення Sky Sports.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед сьогодні, 21 грудня, проведе перший офіційний матч після відходу Кріштіану Роналду, де зіграє проти Бернлі в Кубку англійської ліги о 22:00 за київським часом.