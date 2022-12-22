Англія

Англійський клуб підсилює лінію нападу.

Лондонський Челсі підписав нападника Мольде Девіда Датро Фофана. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби між собою повністю домовились. Угода з футболістом також підписана, щоправда невідомо, на який термін.

"Пенсіонери" заплатять за молодого та талановитого форварда 12 мільйонів євро. Він у Лондоні, де складає усі необхідні медичні тести у день свого народження.

Excl: David Datro Fofana to Chelsea, done deal and here we go! There’s full agreement between all parties, deal sealed. 🔵🤝🏻 #CFC



Been told medical tests will take place today in London, on his birthday.



Born in 2002, Ivorian striker will join Chelsea from Molde for €12m fee. pic.twitter.com/3JVwIxWSZu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2022

У минулому сезоні чемпіонату Норвегії, який закінчився ще до початку ЧС-2022, Мольде став чемпіоном. А 20-річний Фофана забив 21 гол та віддав три асисти у 37 поєдинках.