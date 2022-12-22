Англійський клуб підсилює лінію нападу.
Девід Фофана, Eurosport
22 грудня 2022, 18:55
Лондонський Челсі підписав нападника Мольде Девіда Датро Фофана. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби між собою повністю домовились. Угода з футболістом також підписана, щоправда невідомо, на який термін.
"Пенсіонери" заплатять за молодого та талановитого форварда 12 мільйонів євро. Він у Лондоні, де складає усі необхідні медичні тести у день свого народження.
У минулому сезоні чемпіонату Норвегії, який закінчився ще до початку ЧС-2022, Мольде став чемпіоном. А 20-річний Фофана забив 21 гол та віддав три асисти у 37 поєдинках.