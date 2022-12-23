Після останнього матчу 1/8 фіналу Кубка Карабао (Кубок футбольної Ліги), відбулось жеребкування чвертьфіналу змагання.

У вісімку кращих увійшли сім клубів з АПЛ: Вулвергемптон, Саутгемптон, Ноттінгем Форест, Ньюкасл, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Лестер. Також несподівано вийшов у цей раунд Чарльтон з Ліги 1.

Результати жеребкування:

Манчестер Юнайтед — Чарльтон

Саутгемптон — Манчестер Сіті

Ноттінгем Форест — Вулвергемптон

Ньюкасл - Лестер

Поєдинки чвертьфіналу Карабао Кап відбудуться з 9 по 15 січня.