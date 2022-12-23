Сім представників АПЛ та один клуб з Ліги 1 боротимуться за трофей.
сайт Карабао Кап
23 грудня 2022, 00:55
Після останнього матчу 1/8 фіналу Кубка Карабао (Кубок футбольної Ліги), відбулось жеребкування чвертьфіналу змагання.
У вісімку кращих увійшли сім клубів з АПЛ: Вулвергемптон, Саутгемптон, Ноттінгем Форест, Ньюкасл, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Лестер. Також несподівано вийшов у цей раунд Чарльтон з Ліги 1.
Результати жеребкування:
Манчестер Юнайтед — Чарльтон
Саутгемптон — Манчестер Сіті
Ноттінгем Форест — Вулвергемптон
Ньюкасл - Лестер
Поєдинки чвертьфіналу Карабао Кап відбудуться з 9 по 15 січня.