Англія

Футболіст під питанням на перший матч другої половини сезону АПЛ.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів, що Лісандро Мартінес ще не повернувся у клуб після чемпіонату світу-2022.

"Чи зіграє Мартінес проти Ноттінгема? Я не можу зараз відповісти на це запитання. Лісандро все ще святкує в Буенос-Айресі!

Я можу це зрозуміти, це дуже емоційно. Коли ти досягаєш такого успіху на чемпіонаті світу... Це найвище, чого можна досягти у футболі.

Лісандро також повинен розуміти, що 27 грудня Прем'єр-ліга повертається", — сказав головний тренер.

Також він розповів про моральний стан іншого центрального захисника Рафаеля Варана, який із Францією програв у фіналі мундіалю.

"Варан розчарований, як і будь-хто після поразки у фіналі Чемпіонату світу. Я думаю, що він також може пишатися тим, що був у фіналі. Він багато чого досяг та виграв багато трофеїв".

Матч Манчестер Юнайтед — Ноттінгем Форест розпочнеться о 22:00 27 грудня на Олд Траффорд.